Polizei sucht Zeugen nach Tötungsdelikt in Dortmund

Dortmund (dpa/lnw)

Nach dem gewaltsamen Tod eines 27-Jährigen in einer Wohnung in Dortmund sucht die Polizei Zeugen, die bei der Identifizierung mehrerer unbekannter mutmaßlicher Mittäter helfen können. Zeugen würden in Dortmund und in Marl gesucht, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Der Mann war nach Angaben von Polizei und Staatsanwaltschaft am 9. April frühmorgens von drei maskierten Männern überfallen worden. Einer von ihnen soll den 27-Jährigen dann mit mehreren Messerstichen getötet haben.

Von dpa