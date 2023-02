Polizei sucht Zeugen nach Überfall auf Geldtransporter

Dortmund (dpa/lnw)

Nach dem Überfall auf einen Geldtransporter in Dortmund sucht die Polizei nach Zeugen des Vorfalls. Bislang unbekannte Täter hatten laut Mitteilung am Donnerstagmittag den Mitarbeiter einer Sicherheitsfirma beim Einladen eines Geldkoffers abgefangen. Mit einer Schusswaffe wurde der 44-Jährige vor einem Möbelhaus im Stadtteil Kley bedroht. Anschließend flüchteten die maskierten Täter mit dem Koffer und einem etwas abseits stehenden Auto, in dem ein weiterer Täter saß.

Von dpa