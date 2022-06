Polizei und Zoll machen Großkontrolle an Benelux-Grenze

Aachen (dpa/lnw)

Hunderte Einsatzkräfte haben am Mittwoch bei einem Großkontrolltag Reisende an der Grenze zwischen Nordrhein-Westfalen, Belgien und den Niederlanden kontrolliert. Die Aktion sollte bis zum Abend andauern, sagte ein Sprecher der Bundespolizei in Aachen. Der Einsatz richtete sich gegen die grenzüberschreitende Drogen-, Einbruch- und Schleuserkriminalität. Einen konkreten Anlass gab es nicht, vergleichbare Großkontrolltage gebe es immer wieder, sagte der Sprecher.

Von dpa