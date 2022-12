Polizei verfolgt Autofahrer durch zwei Landkreise

Holzminden (dpa)

Die Polizei hat einen Autofahrer durch zwei Landkreise in Südniedersachsen verfolgt. Der 25-Jährige war ohne Licht und zu schnell auf eine Unfallstelle im Landkreis Holzminden zugefahren, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Bei der Kontrolle am Montag auf der Bundesstraße 497 bei Neuhaus vermuteten die Beamten, dass der junge Mann unter Drogen stand, und forderten ihn auf, auszusteigen. Stattdessen raste der 25-Jährige davon.

Von dpa