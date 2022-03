Polizei: Video von angeblichem Verbrechen durch Ukrainer

Berlin/Euskirchen (dpa)

Die Polizei hat vor der Verbreitung eines «Fake-Videos» im Netz gewarnt, in dem es um ein angebliches Verbrechen durch Ukrainer in Nordrhein-Westfalen geht. «Über das Internet wird derzeit ein Video verbreitet, in dem von einem Überfall auf einen 16-jährigen Jugendlichen im Bereich Euskirchen berichtet wird. Angeblich sei dieser von einer Gruppe Ukrainer zu Tode geprügelt worden», teilte die Bonner Polizei am Sonntagabend auf Twitter mit. Weiter heißt es: «Die Experten gehen derzeit davon aus, dass es sich um ein absichtliches «Fake-Video» handelt, das Hass schüren soll. Wir bitten, dieses Video nicht weiter zu verbreiten (...)»

Von dpa