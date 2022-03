Polizei will Druck auf illegale Raserszene hoch halten

Angesichts abermals gestiegener Deliktszahlen wegen Raserei und verbotener Autorennen in der Stadt setzt die Polizei Dortmund weiter auf Kontrollen und Prävention. Drei großformatige Plakate an der B1 sollen Rasern eine Mahnung sein, dass ihr Verhalten Menschenleben kosten und sie selbst ins Gefängnis bringen könne, erläuterte der Vize-Polizeipräsident Ralf Ziegler am Dienstag bei der Vorstellung der Kampagne. Die Motive, die das verdeutlichen sollen, seien bewusst drastisch gewählt: ein völlig zerstörtes Autos, ein Friedhof und eine Gefängniszelle.

«Verkehrsunfälle durch Raser passieren nicht einfach so. Diese Raser sind Straftäter», betonte Ziegler. Wirkungsvoll sei neben der Prävention mit emotionalen Appellen daher insbesondere die Strafverfolgung. Gemeinsam mit dem Ordnungsamt und der Polizei werde man daher den Kontrolldruck auf Raser künftig abermals verschärfen und Straftaten konsequent ahnden, unterstrich Ziegler.

Dortmund ist neben anderen größeren Städten an Rhein und Ruhr für die Poser-, Tuner-, und Raserszene, die PS-starke und nicht selten ordnungswidrig manipulierte Autos zur Schau stellen will, ein beliebtes Ziel. Vor allem entlang des Walls, einer innerstädtischen mehrspurigen Ringstraße, liefern sich die Fahrer Rennen.

Die Polizei registrierte in Dortmund 2021 120 solcher verbotener Kraftfahrzeugrennen (Vorjahr 100). Acht Menschen wurden in Folge von Unfällen bei solchen Delikten schwer verletzt. Das Ordnungsamt stellte 2021 bei Schwerpunktkontrollen in der Innenstadt an 13 Wochenenden 3672 Tempoverstöße fest.