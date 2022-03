Polizei zählt weniger Skidiebstähle und Partydelikte

Die Polizei in der Ski- und Tourismusregion Winterberg hat in der Corona-Pandemie weniger Straftaten registriert. Die Beamten der höchstgelegenen Polizeiwache Nordrhein-Westfalens führen dies auf weniger Anonymität auf den Pisten sowie insgesamt weniger Touristen und Après-Ski-Feiern zurück, wie Sebastian Held, Sprecher der Polizei Hochsauerland, auf dpa-Anfrage erläuterte. So werden in einer schneereichen Wintersportsaison schon mal mehr als 150 Paar Skier oder Snowboards gestohlen - bislang wurden in diesem Winter vorläufigen Zahlen zufolge weniger als 60 solcher Diebstähle zur Anzeige gebracht. Auch insgesamt sinke die Zahl der «tourismustypischen Delikte», die in Winterberg sonst zwei Drittel aller gemeldeten Straftaten ausmachten. «Wir sprechen hier auch von den Straftaten, die im Umfeld von Touristenpartys passieren - wie Vandalismus oder Körperverletzung. Das ist auch in dieser Saison deutlich weniger gewesen», sagte Held weiter.

Die Polizei glaubt zudem, dass auch die Corona-Bestimmungen auf den Pisten potenzielle Diebe abschreckten: «Im Unterschied zu sonst ist man in den Skigebieten gefühlt gläsern unterwegs: Man muss sich anmelden, überall seinen Personalausweis vorzeigen», sagte Held. Auch die Abstandsregeln machten es Dieben nicht leichter. Insgesamt hatte die Polizei Winterberg 2021 wegen knapp 600 Straftaten ermittelt. Im Jahr 2018 waren es etwa 1000 Straftaten gewesen.

Die Skisaison in Winterberg ist noch nicht vorbei. Auch für das kommende Wochenende rechnet die Wintersport Arena Sauerland mit stabilen Schneebedingungen auf den beschneiten Pisten - bei sonnigem Märzwetter.