Polizei zieht gemischte Bilanz für Rosenmontagszüge

Die Polizei hat für die Rosenmontagszüge im Rheinland eine gemischte Bilanz gezogen. Mit zunehmendem Alkoholkonsum sei in den Abendstunden das Konfliktpotential gestiegen, so dass die Beamtinnen und Beamten an den Feier-Hotspots zu Schlägereien und drohenden Auseinandersetzungen hätten ausrücken müssen, teilte die Kölner Polizei am Dienstag mit.

Bis Montagmorgen erteilte die Polizei in Köln 172 Platzverweise, nahm 32 Menschen in Gewahrsam und sieben vorläufig fest. Unter anderem ging es um Körperverletzung, Widerstand gegen Polizeibeamte, Taschendiebstahl und Raub- und Sexualdelikte.

Ein 26 Jahre alter Mann wurde in der Kölner Innenstadt von einem unbekannten Angreifer durch einen Stich mit einem scharfen Gegenstand schwer verletzt. Der Tat sei zunächst ein Streit mit Worten vorangegangen, so die Polizei. Zusammen mit zwei Begleitern sei der Angreifer anschließend geflüchtet. Alarmierte Rettungskräfte fanden den 26-Jährigen auf dem Boden liegend und fuhren ihn in eine Klinik. Eine Mordkommission der Kriminalpolizei Köln ermittelt wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung. Der Mann befinde sich nicht in Lebensgefahr, sagte ein Polizeisprecher.

In Düsseldorf musste die Polizei dagegen bei geschätzten 600.000 Feiernden lediglich 23 Platzverweise erteilen. 2020 waren es noch 40 gewesen. Vier Menschen kamen in Gewahrsam.

In Aachen zog die Polizei ein positives Fazit: Die Zahl der Zwischenfälle blieb insgesamt unter den Meldungen aus dem Jahr 2020. Vor einem Hotel gerieten mehrere Menschen in eine gewalttätige Auseinandersetzung, wobei ein Mensch durch Pfefferspray verletzt wurde.