Polizeieinsatz: Jugendlicher mit «Anscheinswaffe» in S-Bahn

Dortmund (dpa/lnw)

Ein 16 Jahre alter Jugendlicher mit einer vermeintlichen Waffe hat am Donnerstag in Dortmund einen größeren Polizeieinsatz in einer S-Bahn ausgelöst. Ein Zugbegleiter (40) hatte in der S4 von Unna Richtung Dortmund bei einem Fahrgast die Silhouette einer Schusswaffe unter dessen T-Shirt entdeckt und die Bundespolizei alarmiert. Mehrere Einsatzkräfte erwarteten den Zug dann am Haltepunkt Dortmund-Körne West. Dort habe der 40-Jährige auf den jungen Verdächtigen gezeigt, teilte die Bundespolizei am Freitag mit.

Von dpa