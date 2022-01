Polizeihündin findet Ladendieb in Gebüsch

Lippe (dpa/lnw)

Die feine Nase der Polizeihündin «Biene» ist einem mutmaßlichen Ladendieb in Lippe zum Verhängnis geworden: Sie erschnüffelte den Tatverdächtigen in einem Gebüsch, wo ihn die Polizei vorläufig festnahm. Der 18-Jährige habe aus einem Supermarkt verschiedene Lebensmittel gestohlen, teilte die Polizei am Sonntag mit. Ein 25 Jahre alter Mann habe ihn dabei beobachtet und den 18-Jährigen auf dem Parkplatz auf den Diebstahl angesprochen.

Von dpa