Polizeihund spürt mutmaßliche Hotel-Einbrecher auf

Siegburg (dpa/lnw)

Ein Polizeihund hat in einem Siegburger Hotel zwei mutmaßliche Einbrecher in ungewöhnlichen Verstecken aufgespürt. «Einer der Tatverdächtigen versteckte sich in den Sanitärräumen hinter einer Tür», hieß es in einer Mitteilung der Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis vom Montag. «Der zweite Täter versuchte sich erfolglos zwischen den Kegeln auf einer Kegelbahn zu verstecken.» Dort hätten die Beamten auch weggeworfene Drogen entdeckt.

Von dpa