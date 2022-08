Polizeischüsse in Dortmund: Wüst mahnt zu Besonnenheit

Düsseldorf (dpa/lnw)

Ministerpräsident Hendrik Wüst (CDU) hat im Fall des in Dortmund von der Polizei erschossenen 16-Jährigen gefordert, «Besonnenheit walten» zu lassen. Die Ermittlungsbehörden arbeiteten mit Hochdruck daran, «den Sachverhalt komplett aufzuklären», sagte Wüst am Freitag vor Journalisten in Düsseldorf. Man müsse den Behörden nun die Zeit lassen, bis der Sachverhalt «völlig klar» sei.

Von dpa