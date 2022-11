Polizist schießt in Tankstelle auf bewaffneten Angreifer

Lengerich (dpa/lnw)

Ein zufällig anwesender Polizist hat in einer Tankstelle in Lengerich (Kreis Steinfurt) auf einen bewaffneten Mann geschossen. Der Beamte habe am Mittwoch seinen Streifenwagen getankt, als der mit einem Messer bewaffnete 43-jährige Täter den Verkaufsraum betreten habe, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft mit.

Von dpa