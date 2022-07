Polizist schlägt bei Verkehrskontrolle nach Kollegen

Mönchengladbach (dpa/lnw)

Ein mutmaßlich betrunkener Polizist hat bei einer Verkehrskontrolle nach einem Kollegen geschlagen und später in einem Internet-Video Vorwürfe gegen die Kontrolleure erhoben. Der 39 alte Mann war am Freitagabend mit seinem Wagen im Mönchengladbacher Stadtteil Geistenbeck von Polizisten angehalten worden, die Alkoholgeruch sowie «Anzeichen für Drogenkonsum» bei ihm wahrnahmen. Bei der Kontrolle habe er nach einem seiner Beamtenkollegen geschlagen, wie die Polizei in der Nacht zum Sonntag mitteilte. Mehrere Einsatzkräfte brachten den Mann demnach zu Boden und legten ihm Handfesseln an. Anschließend wurde er auf eine Wache gebracht, dort wurde ihm eine Blutprobe entnommen.

Von dpa