Polizist überführt in Freizeit Wohnmobildieb aus Westfalen

Löcknitz/Bielefeld (dpa)

Ein Polizist hat sich in Vorpommern als echter Freizeitdetektiv erwiesen - und einem Wohnmobilbesitzer aus Nordrhein-Westfalen damit dessen Fahrzeug gerettet. Wie ein Polizeisprecher am Dienstag sagte, war dem Beamten das Campingfahrzeug am Montag in einer abgelegenen Seitenstraße in Löcknitz (Vorpommern-Greifswald) aufgefallen. Löcknitz liegt an der Bundesstraße 104 kurz vor der Grenze zu Polen.

Von dpa