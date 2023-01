Polizist zieht bei Verkehrskontrolle Waffe

Bottrop/Dortmund (dpa/lnw)

Bei einer Verkehrskontrolle eines Autos in Bottrop hat ein Polizist laut einer Polizeimitteilung seine Dienstwaffe gezogen. Der Vorgang am vorvergangenen Samstag (14.1.) werde intern untersucht, teilte das Polizeipräsidium Recklinghausen am Dienstag mit. Es existiere ein Video, das eine kurze Sequenz der Kontrolle zeige und zu den Ermittlungen hinzugezogen werde.

Von dpa