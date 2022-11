Polizisten an Halloween mit Gegenständen beworfen

Dabei wurde am Halloween-Montag mindestens eine Mülltonne in Brand gesteckt, wie die Polizei Dortmund am Dienstag mitteilte. An den Aktionen waren nach ersten Erkenntnissen mehrere Kleingruppen beteiligt, einzelne Personen konnten bereits identifiziert werden. Insgesamt wurden wohl drei Streifenwagen beschädigt, die Polizisten blieben unverletzt.