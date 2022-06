Polizisten entdecken Brand: sechs teils Schwerverletzte

Kempen (dpa/lnw)

Durch Zufall haben Polizeibeamte in der Nacht zum Mittwoch im Vorbeifahren einen Wohnungsbrand in Kempen am Niederrhein entdeckt. Durch den Brand seien sechs Personen durch Rauchgase verletzt worden, vier davon schwer. Bei einer 65 Jahre alten Bewohnerin könne Lebensgefahr nicht ausgeschlossen werden. Passanten auf der Straße hätten die Streifenwagenbesatzung durch Winken auf das Feuer aufmerksam gemacht, sagte Kempens Feuerwehr-Sachgebietsleiter Andreas Winges am Mittwoch auf Anfrage. Zuvor hatte die «Westdeutsche Zeitung» berichtet.

Von dpa