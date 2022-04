Polizisten finden Marihuana-Plantage und Waffen bei Familie

Frechen (dpa/lnw)

Polizisten haben bei einer Durchsuchung in Frechen bei einer Familie Marihuana-Pflanzen, Kokain, Waffen und Diebesgut sichergestellt. Der Zugriff fand den Angaben zufolge am Mittwochmorgen statt. Die Familie sei bereits in der Vergangenheit mehrfach wegen Betäubungsmittel-Delikten in Erscheinung getreten, so die Polizei. Auch Körperverletzungsdelikte seien in den Akten gewesen. Daher habe eine Spezialeinsatzkommando bei der Durchsuchung geholfen. Der Kampfhund der Familie - ein Staffordshire Bullterrier - sei währenddessen in einen Kellerraum gebracht worden.

Von dpa