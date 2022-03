Polizistin rettet Heroin aus Klo

Troisdorf (dpa/lnw)

Bei einer Wohnungsdurchsuchung in Troisdorf (Rhein-Sieg-Kreis) hat eine Polizistin durch einen Griff ins Klo einen größeren Brocken Heroin vom Herunterspülen bewahrt. Wegen Drogenhandels hatten die Beamten am Mittwoch die Wohnung durchsucht, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Als die Polizei in die Wohnung eindrang, versuchte ein Beschuldigter Drogen in der Toilette herunterzuspülen. Im letzten Moment habe das verhindert werden können, so die Polizei.

Von dpa