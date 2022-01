Positiver Corona-Befund bei Schalkes Kaminski bestätigt

Ein PCR-Test bestätigte den positiven Corona-Befund beim polnischen Innenverteidiger. Das teilte der Verein am Sonntag mit. Kaminski war wegen des positiven Schnelltests bereits am Samstag beim 1:1 im Test gegen den niederländischen Erstligisten Fortuna Sittard nicht dabei gewesen. Kaminski sei nun vorerst in häuslicher Isolation.