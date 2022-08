Prämierung und Hütehund-Wettbewerb bei den NRW-Schaftagen

Bad Sassendorf (dpa/lnw)

In Bad Sassendorf (Kreis Soest) hat sich an diesem Wochenende alles um Schafe und den Umgang mit den Tieren gedreht. Schäfer, Schafzüchter und -halter in Nordrhein-Westfalen kamen dort zu ihrem jährlichen Branchentreffen, den NRW-Schaftagen, zusammen. Unter anderem gab es Prämierungen, Versteigerungen und einen Wettbewerb für Hütehunde.

Von dpa