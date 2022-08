Präses: Holocaust-Äußerungen Abbas «unerträglich»

Düsseldorf/Berlin (dpa)

Der rheinische Präses Thorsten Latzel hat den Holocaust-Vergleich von Palästinenserpräsident Mahmud Abbas als «schlicht unerträglich» bezeichnet. Die Äußerungen leugneten die Einzigartigkeit und die Dimensionen dieses systematischen Verbrechens in Nazi-Deutschland. «Und es kann nicht nur die Aufgabe der Jüdinnen und Juden in Deutschland sein, dem klar und entschieden zu widersprechen», schrieb der Präses der Evangelischen Kirche im Rheinland am Mittwoch in einem Beitrag auf Facebook.

Von dpa