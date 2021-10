Preußen Münster setzt auf Fans: «Über uns hinauswachsen»

Münster (dpa/lnw) -

Fußball-Viertligist SC Preußen Münster ist vor dem Pokalspiel gegen Hertha BSC voller Zuversicht. «Es muss morgen alles zusammenkommen, wenn wir erfolgreich sein wollen. Aber dafür werden wir alles tun», sagte Münsters Trainer Sascha Hildmann am Montag. «Es ist für uns eine Riesensache und wir wollen die Partie mutig angehen.» Der Regionalliga-Vierte geht als klarer Außenseiter in die Zweitrunden-Partie am Dienstag (18.30 Uhr/Sky).

Von dpa