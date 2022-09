Priester kommt wegen Untreue und Geldwäsche vor Gericht

Mönchengladbach (dpa/lnw)

Vor dem Amtsgericht Mönchengladbach muss sich ein katholischer Pfarrer wegen Untreue und Geldwäsche verantworten. Die Anklage gegen ihn sei zur Hauptverhandlung zugelassen worden, teilte das Gericht am Donnerstag mit. Dem Angeklagten, der zuletzt in Mönchengladbach wohnhaft war, derzeit aber in Belgien inhaftiert ist, werden gewerbsmäßige Untreue in 145 Fällen sowie gewerbliche Geldwäsche in 65 Fällen vorgeworfen.

Von dpa