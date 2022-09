Prinz Edward trägt sich in Goldenes Buch in Paderborn ein

Paderborn (dpa)

Vier Tage nach der Beerdigung der britischen Königin Elisabeth II. hat sich ihr jüngster Sohn Prinz Edward am Freitag ins Goldene Buch der Stadt Paderborn eingetragen. Zuvor hatte der Prinz sein in Ostwestfalen stationiertes Regiment, die Royal Wessex Yeomanry, besucht. Bei dem Gespräch des Ehrenoberst am Morgen mit den britischen Soldaten in Paderborn-Sennelager war die Öffentlichkeit nicht zugelassen.

Von dpa