Proben für den Ernstfall: NRW bei bundesweitem Warntag dabei

Düsseldorf (dpa/lnw)

Zum bundesweiten Warntag an diesem Donnerstag heulen auch in Nordrhein-Westfalen ab 11.00 Uhr die Sirenen. An dem Aktionstag werden in einer gemeinsamen Übung die verschiedenen Warnmittel getestet, zu denen auch digitale Anzeigetafeln, Lautsprecherfahrzeuge, Warn-Apps oder Meldungen in Radio und im Fernsehen gehören, wie NRW-Innenminister Herbert Reul (CDU) mitteilte. Niemand solle in Panik verfallen, die Probewarnung diene der Sicherheit, sagte Reul vor dem zweiten Warntag. «Nur wer regelmäßig übt, weiß, welche Rädchen dann ineinandergreifen müssen und erkennt, wo es noch hakt.» Gegen 11.45 Uhr soll es eine Entwarnung geben.

Von dpa