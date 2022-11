Produktion von Medikamenten in NRW gesunken

Düsseldorf (dpa/lnw)

Im vergangenen Jahr sind in Nordrhein-Westfalen weniger Medikamente hergestellt worden. Der Produktionswert sei im Vergleich zu 2020 um 5 Prozent auf rund 5,9 Milliarden Euro gesunken, teilte das Landesstatistikamt IT.NRW am Montag in Düsseldorf mit. Ein Grund hierfür dürften die Folgen der Corona-Pandemie gewesen sein. So berichtete der in NRW ansässige Pharmakonzern Bayer von einer geringeren Nachfrage, weil die Menschen wegen des Maske-Tragens und anderer Corona-Einschränkungen weniger erkältet waren als früher. In der Zahl enthalten sind nicht nur um Medikamente, sondern auch andere Pharmaprodukte wie Pflaster, Reagenzien und Kontrastmittel.

Von dpa