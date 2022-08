Professorin: Frauen als Täterinnen stärker in Blick nehmen

Düsseldorf (dpa/lnw)

Frauen und minderjährige Geschwister sollten als potenzielle Missbrauchstäterinnen stärker in den Blick genommen werden. Das hat Professorin Kathinka Beckmann (Koblenz) am Freitag in Düsseldorf im Untersuchungsausschuss des NRW-Landtags zum Kindesmissbrauch gefordert.

Von dpa