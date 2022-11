Promis im Eiskanal: Es gibt wieder eine Wok-WM

Winterberg (dpa)

Nach sieben Wintern ohne Wok-WM haben sich am Samstagabend wieder Promis in asiatischen Kochtöpfen den Eiskanal in Winterberg hinuntergestürzt. Wie bei den Ausgaben in den Nullerjahren wurde ein Einzelwettbewerb im Einer-Wok und ein Teamwettbewerb im Vierer-Wok ausgetragen. Der Erfinder und langjährige «TV total»-Gastgeber Stefan Raab fehlte aber genauso wie sein Nachfolger, der Moderator Sebastian Pufpaff.

Von dpa