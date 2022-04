Prostituiertenschutzgesetz: Kein Verfassungsbruch in NRW

Münster (dpa/lnw)

Die Städte Bielefeld, Dortmund, Düsseldorf, Duisburg, Essen, Gelsenkirchen und Köln sind mit einer Klage um die Kosten des Prostituiertenschutzgesetzes gescheitert. Das verkündete der nordrhein-westfälische Verfassungsgerichtshof am Montag. Die Kommunen hatten beklagt, dass ihnen für das seit 2017 geltende Gesetz des Bundes nicht die nötigen finanziellen Mittel vom Land bereit gestellt werden. Die Kosten könnten so nicht gedeckt werden. Aus diesem Grund sahen die Kommunen ihr in der Landesverfassung garantiertes Recht auf Selbstverwaltung verletzt. Diese Sicht teilte der Verfassungsgerichtshof mit Sitz in Münster nicht (Az.: VerfGH 1/18).

Von dpa