Proteste in Weimar und Erfurt gegen Lützerath-Räumung

Weimar (dpa)

Rund 200 Menschen haben in Weimar und weitere 150 Menschen in Erfurt am Wochenende gegen die Räumung des Dorfes Lützerath im rheinischen Braunkohlerevier demonstriert. In der Erfurter Innenstadt versammelten sich vor dem Rathaus nach Polizeiangaben am Sonntag etwa 150 Menschen. Es habe keine Vorfälle gegeben.

Von dpa