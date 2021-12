Provinz ist die «Beste Band» der «1LIVE Krone 2021»

«Wir freuen uns riesig, dass wir gewonnen haben», sagte Schlagzeuger Leon Sennewald am Donnerstag in der Radio-Sondersendung von «1LIVE». Im letzten Jahr gewannen die vier Musiker aus dem oberschwäbischen Vogt bereits den «Besten Newcomer Act». Provinz veröffentlichte in diesem Jahr die EP «Zu spät um umzudrehen» mit fünf neuen Songs. Im Juni erschien ihr Feature «Liebe zu dritt». Mit Blick auf die Konkurrenz hätte Provinz vor allem die Indie-Rock-Band Leoniden nervös gemacht, die ebenfalls für die Auszeichnung nominiert war.