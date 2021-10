Prozess: Frau soll heimlich Neugeborenes getötet haben

Eine Statue der Justitia hält eine Waage und ein Schwert in der Hand.

Eine 23-Jährige steht vom heutigen Dienstag (9.30 Uhr) an wegen des Vorwurfs des Totschlags an ihrem Baby vor dem Kölner Landgericht. Nach Angaben der Staatsanwaltschaft hat die junge Frau im April 2021 ihre Tochter im Bad der elterlichen Wohnung in Kerpen bei Köln entbunden. Die Schwangerschaft habe sie verheimlicht. Als das Neugeborene Laute von sich gegeben habe, soll die 23-Jährige zunächst auf das Baby eingeschlagen haben. Anschließend habe sie das kleine Mädchen mit einer Tüte über dem Kopf erstickt. Der Prozess ist bis zum 21. Oktober mit fünf Verhandlungstagen terminiert.