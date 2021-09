Prozess: Investoren um 11,5 Millionen Euro betrogen

Drei Männer sollen als Mitglieder einer Bande Anleger um 11,5 Millionen Euro betrogen haben. Heute (10.00 Uhr) beginnt vor dem Kölner Landgericht ein Prozess gegen das Trio. Sie sollen sich nach Angaben einer Gerichtssprecherin gegenüber Investoren als Verantwortliche einer US-Firma aus Oregon ausgegeben und Investments mit hoher Rendite über eine Bank in Dubai angeboten haben. Doch gingen die Investoren am Ende leer aus.

Ferner wird einem der Angeklagten Missbrauch von Titeln vorgeworfen. So soll er aus der Haft einen Brief an einen Superintendenten der evangelischen Kirche geschrieben haben - dabei soll er sich mit akademischen Titeln geschmückt haben, die er gar nicht besaß.