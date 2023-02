Prozess nach gewaltsamen Tod beim CSD in Münster

Münster (dpa)

Sechs Monate nach dem gewaltsamen Tod eines 25-Jährigen beim Christopher Street Day (CSD) in Münster beginnt am Landgericht Münster am Montag (9.00 Uhr) der Prozess. Angeklagt wegen Körperverletzung mit Todesfolge ist ein 20-Jähriger. Er soll den Transmann Malte C. auf Körper und Kopf geschlagen haben. Der 25-Jährige schlug mit dem Kopf auf und starb Tage später im Krankenhaus an den Folgen seiner Schädelverletzung.

Von dpa