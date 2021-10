Prozess: Polizistinnen sollen Kollegen zurückgelassen haben

Hagen/Schwelm (dpa/lnw)

Weil sie einen in einer Schießerei zu Boden gegangenen Kollegen im Stich gelassen haben sollen, stehen demnächst zwei Polizistinnen vor Gericht. Die 37 und 32 Jahre alten Beamtinnen sind wegen versuchter Körperverletzung durch Unterlassen vor dem Amtsgericht Schwelm angeklagt, wie das Landgericht Hagen am Dienstag mitteilte. In den Räumen des Landgerichts soll am 16. November verhandelt werden.

Von dpa