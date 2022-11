Prozess um 2,3 Tonnen unversteuerten Shisha-Tabak

Düsseldorf (dpa/lnw)

Fünf Männer, die einem deutsch-arabischen Familien-Clan zugerechnet werden, müssen sich wegen 2,3 Tonnen unversteuertem Shisha-Tabak in Düsseldorf vor Gericht verantworten. Der Prozess am Landgericht beginnt am heutigen Mittwoch.

Von dpa