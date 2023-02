Prozess um Anlagebetrug: 9 Millionen Euro erbeutet

Zu Beginn des Verfahrens verlasen die beiden Staatsanwälte die auf mehr als 180 Seiten aufgelisteten Vorwürfen gegen den Angeklagten. Ob sich der 67-Jährige in dem Verfahren zu den Betrugsvorwürfen äußern wird, war zunächst unklar. Seine beiden Verteidiger gaben vor dem Prozess zunächst keine Stellungnahme zu der Anklage ab.

Nach Ansicht der Staatsanwaltschaft hat der 67-Jährige als Kopf einer Betrugsbande mit einer Reihe von Unternehmen rund um die sogenannte Firmenwelten AG in Bielefeld und mit konstruierten Geschäftsmodellen Anleger geködert. So soll er vorgetäuscht haben, eine neue Stromspartechnologie zu vertreiben und dafür zahlreiche Kunden zu haben. In einem anderen Komplex ging es um den angeblichen Aufbau einer Metzgereikette in mehreren Bundesländern. Die Staatsanwaltschaft geht in der Anklage von einem Schaden von fast neun Millionen Euro aus.

Der Angeklagte war mehrere Jahre auf der Flucht vor den deutschen Ermittlern. Er hatte lange in den USA gelebt, wo er im März 2022 festgenommen und dann an die Bundesrepublik ausgeliefert wurde. Seine drei Kinder sowie der frühere Vertriebschef hatten in einem ersten Prozess Geständnisse abgelegt. Drei dieser Angeklagten bekamen 2019 Haftstrafen zwischen knapp drei und knapp vier Jahren, eine Tochter des 67-Jährigen erhielt eine Bewährungsstrafe. Für den neuen Prozess sind fast 30 Verhandlungstage bis Ende Juli geplant.