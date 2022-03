Prozess um mysteriöse Kloster-Millionen gestartet

Krefeld (dpa)

Vor neun Jahren tauchte im altehrwürdigen Kloster Neresheim auf der Schwäbischen Alb ein mysteriöses Millionenvermögen auf. Seit Freitag muss sich in diesem Zusammenhang ein 89-Jähriger in Krefeld vor dem Amtsgericht verantworten - wegen des Verdachts der Steuerhinterziehung in sechsstelliger Höhe. Gegen den Rechtsanwalt hatte die Staatsanwaltschaft viele Jahre ermittelt.

Von dpa