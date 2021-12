Prozess um toten Vierjährigen: Zehn Jahre Haft gefordert

Bonn (dpa/lnw)

In einem Prozess um die Tötung eines vierjährigen Kindes hat der Staatsanwalt am Freitag zehn Jahre Haft für die 42 Jahre alte Mutter des Jungen gefordert. Er warf der Frau heimtückischen Mord vor. Die Tat habe sie allerdings im Zustand erheblich verminderter Schuldfähigkeit begangen. Die Grundschullehrerin leidet nach Angaben eines Gutachters an einer Persönlichkeitsstörung. Jahrelang sei sie falsch therapiert worden. In einer Nacht im Juni 2021 soll die Angeklagte beschlossen haben, sich und ihren Sohn zu töten. Nachdem das Kind tot gewesen sei, habe sie ihre Psychotherapeutin angerufen und von der Tat berichtet. Die Frau selbst wurde trotz lebensgefährlicher Verletzungen gerettet.

