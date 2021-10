Prozessauftakt: Bande soll reiche Rentner überfallen haben

Köln (dpa)

Mit großer Brutalität sollen sechs Männer ältere wohlhabende Menschen in deren Häusern in Nordrhein-Westfalen überfallen haben. Seit Freitag stehen die Angeklagten im Alter von 31 bis 56 Jahren unter anderem wegen schweren Raubes vor dem Kölner Landgericht. Die Staatsanwaltschaft geht davon aus, dass sie zwischen Dezember 2016 und Ende 2019 in Köln, Weilerswist, Frechen, Bochum und Brühl fünf Raubüberfälle begangen haben. Insgesamt soll die Bande dabei Beute in Höhe von rund 700.000 Euro gemacht haben.

Von dpa