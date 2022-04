Prügelei nach Saunabesuch: Mann lebensgefährlich verletzt

Paderborn (dpa/lnw)

Ein 36-Jähriger ist bei einem wohl beim gemeinsamem Saunabesuch entstandenen Streit lebensgefährlich von einem Mann verletzt worden. Seine Verletzungen resultierten aus scharfer Gewalteinwirkung, wie Polizei und Staatsanwaltschaft am Sonntag mitteilten. Details dazu wurden zunächst nicht bekannt. Der Vorfall ereignete sich am frühen Sonntagmorgen auf der Straße vor dem Haus des 36 Jahre alten Opfers in Paderborn.

Von dpa