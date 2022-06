Prügelopfer begrapscht Helferinnen und wird festgenommen

Düsseldorf (dpa)

Vier zupackende Frauen haben am Samstagabend in der Düsseldorfer Altstadt einen Mann aus einer gewaltsamen Auseinandersetzung befreit - und sind dann vom Opfer belästigt worden. Der 25-Jährige ist auf dem Rathausufer laut einer Polizeimeldung von mehreren Personen geschlagen worden. Die Frauen beobachteten den Vorfall, griffen sofort ein und befreiten den Mann aus seiner misslichen Lage. Bevor die alarmierte Polizei eintraf, griff der 25-Jährige dann die Frauen an und begrapschte sie.

Von dpa