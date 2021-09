Quarantäne-Entschädigung: Kritik von Verdi und Streeck

Köln (dpa/lnw)

Die Gewerkschaft Verdi hat kritisiert, dass ungeimpfte Arbeitnehmer in Corona-Quarantäne künftig keine Entschädigung mehr für Verdienstausfälle bekommen sollen. Es sei «ziemlich herb», dass damit «enormer Druck» auf die Beschäftigten ausgeübt werden solle, sagte NRW-Landesbezirksleiterin Gabriele Schmidt am Donnerstag im «Morgenecho» auf WDR 5. Es handele sich um eine «Existenzfrage». Zu befürchten sei Unruhe in den Betrieben und eine weitere Spaltung.

Von dpa