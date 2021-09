Quarantäne-Lockerung für Kontaktpersonen von Infizierten

Die Quarantäne für Haushaltsangehörige und Kontaktpersonen von Corona-Infizierten in Nordrhein-Westfalen wird gelockert. Die Dauer der Isolation endet nun grundsätzlich schon nach 10 statt bisher 14 Tagen. Das geht aus der seit Samstag gültigen neuen Corona-Test- und Quarantäneverordnung des Landes Nordrhein-Westfalen hervor. Künftig besteht außerdem die Möglichkeit, die Quarantäne durch negative Corona-Tests vorzeitig zu beenden.

Entweder kann am fünften Tag der Quarantäne ein PCR-Test vorgenommen werden oder am siebten Tag ein Schnelltest. Sind sie negativ, endet die Quarantäne vorzeitig. Einen Corona-Schnelltest schon am fünften Tag dürfen zudem Schüler oder etwa Pflegepersonal machen, die mindestens zwei Mal pro Woche an verpflichtenden regelmäßigen Testungen teilnehmen. Das Land passte die Regeln damit den Empfehlungen des Robert Koch-Instituts an, wie eine Sprecherin des NRW-Gesundheitsministeriums sagte.