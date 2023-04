Radfahrer bei mutmaßlichem Autorennen verletzt

Aachen (dpa)

Ein Radfahrer ist bei einem Zusammenstoß mit einem Auto auf der Monheimsallee in Aachen leicht verletzt worden. Ein Polizeisprecher sagte am Montagmorgen, dass sich Zeugenaussagen zufolge zwei Autofahrer am späten Sonntagabend ein Rennen auf der Allee geliefert haben sollen. Dabei sei es zu der Kollision mit dem Fahrradfahrer gekommen. Er wurde per Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.

Von dpa