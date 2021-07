Radfahrer in Köln stirbt nach Zusammenstoß mit Auto

Ein Radfahrer ist in Köln mit einem Auto frontal zusammengestoßen und dabei ums Leben gekommen. Rettungskräfte versuchten noch vergeblich, den Mann am Unfallort zu reanimieren, teilte die Polizei am Dienstag mit. Der Mann musste demnach noch identifiziert werden. Ersten Erkenntnissen zufolge wollte der Radfahrer am Dienstagvormittag von einem Feldweg auf die Fahrbahn wechseln. Eine 33 Jahre alte Autofahrerin habe ihn dabei frontal erfasst. Die Frau und ihre sieben Jahre alte Tochter erlitten einen Schock und wurden von Einsatzkräften betreut.