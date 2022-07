Radfahrer mit 62 Kilometer pro Stunde geblitzt

Ratingen (dpa/lnw)

In Ratingen (Kreis Mettmann) ist ein viel zu schneller Radfahrer am Donnerstag mit einer Geschwindigkeit von 62 Kilometern pro Stunde in eine Blitzerfalle gerast. Erlaubt waren an der Kontrollstelle 30, teilte die Polizei mit. Neben dem Radfahrer hätten in dem dreistündigen Messzeitraum an der leicht abschüssigen Mettmanner Straße Richtung Ratingen insgesamt 389 Autofahrer die Messstelle passiert - 90 davon seien zu schnell unterwegs gewesen, hieß es. Ob jemand schneller fuhr als der Radler, blieb unklar.

