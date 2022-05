Radfahrer stirbt nach Sturz in Fahrradpark Winterberg

Der 49 Jahre alte Mann war am Sonntag in dem Fahrradpark bei einem Sprung über einem etwa drei Meter breiten und knapp eineinhalb Meter tiefen Graben gestürzt, wie ein Sprecher der Polizei in Meschede sagte. Dabei habe er sich so schwere Verletzungen zugezogen, dass er unmittelbar, nachdem er in ein Krankenhaus gebracht worden war, starb.